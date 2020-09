Vaucluse : un ancien moniteur d'équitation condamné à sept ans de prison pour agressions sexuelles

Les victimes sont onze adolescents entre 13 et 16 ans, dix filles et un garçon. L'homme, qui a 26 ans aujourd'hui, les a agressés entre 2011 et 2015.

Palais de justice à Avignon (Vaucluse), Tribunal judiciaire. (MARIE-AUDREY LAVAUD / FRANCE-BLEU VAUCLUSE)