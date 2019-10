Tendance : le succès du self-défense chez les femmes

À Vandœuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), Amandine et Marie ont franchi le pas à la rentrée de septembre. Ces deux jeunes femmes ont décidé d'apprendre à se protéger en cas d'agression après avoir vécu dans la rue des situations stressantes, voire traumatisantes. "Je me suis fait agresser avec mon fils dans la rue, j'aurais voulu pouvoir me défendre", explique la jeune femme. Dans la salle, on retrouve tous les profils : médecins, éducateurs, infirmiers, étudiants.

Acquérir rapidement des clés pour se défendre

Les femmes sont majoritaires, car depuis trois ans, cours d'auto-défense et de krav-maga se féminisent à vitesse grand V. Ici, on apprend des techniques de base pour que l'agresseur lâche prise, se libérer de son étreinte ou parer une attaque au couteau. L'idée est d'acquérir rapidement des clés pour se défendre, tout en faisant une activité sportive. Plus qu'un effet de mode, le self-défense au féminin semble répondre à une réelle quête de confiance et de sécurité.

Le JT

Les autres sujets du JT