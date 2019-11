DIRECT. #Noustoutes : des milliers de personnes attendues à Paris et en province contre les violences sexistes et sexuelles

Ce qu'il faut savoir

Des milliers de personnes sont attendues à Paris et en province, samedi 23 novembre, pour dénoncer les violences faites aux femmes et les trop nombreux féminicides recensés depuis le début de l'année. La marche parisienne, organisée par le collectif féministe #Noustoutes, partira à 14 heures de la place de l'Opéra, en direction de la place de la Nation.

De nombreuses organisations et personnalités mobilisées. Près de 70 organisations, partis politiques, syndicats et associations (Planning familial, CGT, CFDT, EELV, LFI, PS, Unef, PCF, SOS homophobie...) et plusieurs personnalités, dont les comédiennes Muriel Robin, Julie Gayet ou Virginie Efira ont appelé à rejoindre le défilé. Dans les lycées et les universités, une centaine de groupes de jeunes se sont également constitués pour y participer. En tête de cortège, l'Union nationale des familles de féminicide (UNFF) défilera pour "dénoncer le mépris que l'Etat oppose aux familles", a déclaré sa présidente Sandrine Bouchait.

"Mettre la pression sur le gouvernement". Pour Anaïs Leleux, membre du collectif #Noustoutes, l'objectif est d'être "un maximum dans la rue pour mettre la pression sur le gouvernement", à deux jours de la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes et des annonces conclusives du "Grenelle" promises par l'exécutif.

Les mesures du Grenelle annoncées lundi. Pressé de toute part d'agir, le gouvernement a lancé début septembre un "Grenelle des violences conjugales", promettant des mesures "concrètes" le 25 novembre. Parmi les propositions soumises à l'approbation du gouvernement : améliorer le recueil des plaintes des femmes victimes de violences, désarmer les compagnons violents à la première menace, faciliter le signalement des faits par les médecins...

Des revendications "indispensables et urgentes". Les membres du collectif demandent la mise en place de mesures fortes, comme l'instauration d'un brevet de la non-violence obligatoire pour tous les collégiens, une plus large utilisation de l'ordonnance de protection, la formation de tous les professionnels au contact des victimes, et la mise en place de tribunaux dédiés pour juger ces faits plus rapidement.