L'animateur Tex présente ses excuses après une blague sur les violences faites aux femmes

L'humoriste et animateur de France 2 Tex a présenté ses "excuses les plus sincères" sur sa page Facebook, vendredi 1er décembre, après une blague sur les violences conjugales qui a beaucoup fait réagir. "Je m'oppose fermement à toutes formes de violences faites aux femmes", assure-t-il dans son message.

Julien Courbet s'était désolidarisé

"Les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les deux yeux au beurre noir ? On ne lui dit plus rien ! On vient déjà de lui expliquer deux fois !" a lancé Tex, jeudi, dans l'émission "C'est que de la télé" de la chaîne C8 dont il était l'invité. Il a créé le malaise sur le plateau, où l'animateur Julien Courbet a assuré qu'il ne "cautionnait pas" cette "blague clairement très douteuse".

La séquence a également fait réagir sur les réseaux sociaux, et l'affaire est remontée jusqu'à la secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa. Samedi, elle a annoncé avoir "adressé un signalement au CSA".