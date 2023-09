L'animateur Stéphane Plaza accusé de violences conjugales par trois anciennes compagnes

Le site d'investigation Mediapart a recueilli le récit de plusieurs femmes qui décrivent des humiliations, voire des violences physiques pour deux d'entre elles.

Les témoignages décrivent une personnalité très différente de son image publique. L'animateur de M6 Stéphane Plaza est accusé par trois anciennes compagnes de violences verbales et physiques, révèle une enquête publiée jeudi 21 septembre par Mediapart. "Il a alors saisi ma main au niveau des doigts et les a retournés avec violence", raconte ainsi l'une d'elles dans un témoignage écrit consulté par le site d'investigation. "J'ai hurlé de douleur. Trois de mes doigts pendaient, ils sont devenus rapidement violets et gonflés."

L'enquête dépeint un homme qui multiplie les conquêtes et use de pressions psychologiques sur les femmes avec qui il entretient une liaison. Stéphane Plaza "exerce des manipulations, des pressions et des maltraitances" afin de "faire cohabiter plusieurs relations sérieuses en même temps", toujours selon le même témoignage. "Le problème grave, ce n'est pas l'infidélité, mais les violences", ajoute cette ex-compagne.

"J'ai d'abord cru que je vivais un rêve"

Une autre ancienne compagne, rencontrée sur l'émission "Recherche appartement ou maison", décrit elle aussi une relation toxique. "J'ai d'abord cru que je vivais un rêve", raconte-t-elle. Mais elle constate une évolution dans le comportement de l'animateur. "Il était parfois très agressif, il me disait que s'il me voyait avec quelqu'un, il me tuerait", affirme-t-elle. Cette ancienne compagne évoque aussi le dénigrement et les humiliations qu'elle a subis de la part de la star de la télé. "C'est toi qui as de la chance d'être avec moi, pas l'inverse", lance-t-il un jour dans une conversation. Elle finit par déposer une main courante pour des violences et des menaces.

Interrogé par le biais de son avocate, Stéphane Plaza dénonce "des allégations totalement extrapolées, voire mensongères", et des "accusations fantaisistes". L'avocate ajoute que "la plupart de ces allégations ne sont pas étrangères à trois femmes qu'il a fréquentées et qui, finalement éconduites, se sont liguées contre lui pour lui porter préjudice par tous les moyens". Le spécialiste de l'immobilier annonce même avoir porté plainte "pour harcèlement et cyberharcèlement".