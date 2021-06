Féminicide : une femme poussée du 8ème étage d'un immeuble par son ex-compagnon à Colmar

Il s'agirait du 49ème féminicide depuis le début de l'année. Il est un peu plus de 19h30 lorsque les voisins entendent les hurlements d'une femme au huitième étage d'un immeuble. Un homme tente de défenestrer sa compagne. La femme résiste, selon des témoins, mais les secours arrivent trop tard. La femme chute et s'écrase sur le toit de commerces. Un témoin qui a prévenu la police juste avant le drame raconte : "je leur ai dit qu'il fallait y aller d'urgence, qu'il était là-haut et qu'il devait être complètement imbibé."

Une interdiction de contact non respectée

Thomas F., l'ex-compagnon de la victime, 51 ans, a été interpellé, fortement alcoolisé, et placé en garde vue. Il avait été condamné en janvier 2019 à six mois de prison avec sursis pour violences conjugales. Il n'aurait jamais respecté l'interdiction d'approcher sa compagne pourtant ordonnée par la justice. Cette dernière dispute aura été fatale à son ex-compagne.