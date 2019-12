Essonne : les deux auteurs présumés d'un viol diffusé sur les réseaux sociaux interpellés grâce aux signalements de nombreux internautes

Les deux personnes interpellées dans la nuit de vendredi à samedi sont deux jeunes mineurs. Ils ont été placés en garde à vue au commissariat de Juvisy.

La vidéo a suscité l'effroi des internautes. Deux auteurs présumés d'un viol filmé et diffusé sur les réseaux sociaux ont été interpellés dans l'Essonne grâce à la mobilisation des internautes, a annoncé la police nationale, samedi 21 décembre, sur Twitter. La veille, les forces de l'ordre ont annoncé avoir reçu de nombreux signalements d’un "acte sexuel qui semble se produire sous la contrainte et la menace" via la plateforme Pharos (Plateforme d'Harmonisation, d'Analyse, de Recoupement et d'Orientation des Signalements).

[VOS SIGNALEMENTS] Grâce à vos nombreux signalements #Pharos, les #policiers de l'Essonne ont rapidement interpellé les deux auteurs du viol présumé et de la vidéo diffusée en masse, hier, sur les réseaux sociaux.



Dans cette vidéo de 45 secondes, difficilement soutenable et coupée en deux parties selon France Bleu Paris, on entend deux hommes menacer une femme. "Là, on est que deux, c’est mieux tu cogites dans ta tête, tu montes en haut chacal, parce que là il y a une équipe qui arrive et la vie de ma mère, nous on est les plus gentils. Ceux qui vont arriver, tu vas regretter", affirment-ils, avant de violer la victime.

Selon les informations de franceinfo, les faits se sont produits à Morsang-sur-Orge (Essonne), il y a un peu plus d'une semaine. Les deux personnes interpellées dans la nuit de vendredi à samedi sont deux adolescents. Ils ont été placés en garde à vue au commissariat de Juvisy. La victime, une jeune femme également mineure, a été identifiée. Elle n'a, jusqu'à présent, pas porté plainte.