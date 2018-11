Espagne : un homme attaqué par son chien alors qu'il maltraitait sa compagne

La jeune femme dit avoir subi les mauvais traitements de son compagnon depuis un an.

Le chien en a-t-il eu assez de voir son maître s'en prendre à sa compagne ? A Tarragone, en Catalogne (Espagne), un homme de 25 ans a été mordu au nez et à l'avant-bras par son animal de compagnie, rapporte l'agence de presse espagnole Efe. Sa compagne a expliqué à la police que si le chien avait attaqué son propriétaire, c'était pour empêcher cet homme violent de s'en prendre une nouvelle fois à elle, après une dispute.

La jeune femme a affirmé être victime depuis un an de maltraitances physiques et psychologiques de la part de son compagnon. Blessée au visage, elle a été prise en charge par une patrouille de la police de Tarragone afin qu'elle puisse porter plainte, et a été transportée à l'hôpital.

Dans le même temps, d'autres policiers ont interpellé l'homme, qui a également hospitalisé. Il a été placé en garde à vue pour violences conjuguales.