Délinquance à Paris : les vols et violences en baisse, mais les violences faites aux femmes en hausse en 2021

Les vols et les violences sont en baisse dans l'agglomération parisienne, selon les derniers chiffres de la délinquance mis en avant lundi 31 janvier par la préfecture de police de Paris qui parle même de "victimes épargnées" grâce à l'action des policiers. "Les atteintes aux biens baissent de 22 % et celles relatives aux violences contre les personnes de 3 % par rapport à 2019", est-il écrit dans le communiqué de la préfecture compétente à Paris et dans les trois départements de sa petite couronne que sont les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.

L'année 2019 est choisie comme année de référence puisque c'est celle qui a précédé l'épidémie de coronavirus mais aussi, précise le communiqué, parce que c'est celle "de la prise de poste du préfet" Didier Lallement. Toutefois, ce bilan n'est pas uniquement positif si l'on en croit les chiffres plus détaillés que franceinfo a pu consulter ce mardi.

Les violences faites aux femmes en hausse de 25% par rapport à 2019

Le premier gros point noir concerne les violences faites aux femmes. Les violences sexuelles sont ainsi en hausse de 25% par rapport à 2019, avec 8 825 faits recensés dans l'agglomération parisienne en 2021. Les violences conjugales, elles, sont passées de 19 624 faits recensés en 2019 à 23 098 en 2021, soit une hausse de 17,7%. Une augmentation comparable à celle des violences intrafamiliales, passées de 23 557 à 27 626 en deux ans (17,27%). "Cette hausse significative traduit en grande partie la libération de la parole des femmes qui s’accompagne d’une hausse des plaintes", assure la préfecture. Dans son communiqué, elle affirme que "depuis 2019", et donc depuis l'arrivée de Didier Lallement, "de nombreux dispositifs destinés à améliorer la prise en compte des victimes de violences sexuelles et conjugales ont été mis en place."

Deux autres statistiques de la préfecture de police de Paris, sur les homicides et sur les stupéfiants, sont en hausse en 2021. Il y a ainsi eu 130 homicides recensés l'année dernière. Un nombre "qui reste constant", selon la préfecture, mais qui représente tout de même une augmentation de 4,8% par rapport aux 124 homicides de 2019.

Hausse des infractions liées aux stupéfiants

Quant aux infractions liées aux stupéfiants, elles sont en hausse de 41,4% par rapport à 2019, avec 44 836 faits constatés. Pour la préfecture de police, qui rappelle la "priorité majeure du gouvernement" en matière de lutte contre les trafics de drogue, ces "13 127 affaires résolues en plus (...) témoignent de l’action régulière et tenace des services de police pour démanteler les trafics de l’agglomération parisienne."

Dans son communiqué lundi, la préfecture de police de Paris met donc surtout en avant la baisse, importante et généralisée, des vols et des violences contre les personnes. "L'action de nos services a permis d'épargner 8 100 victimes de vols violents et plus de 92 600 victimes d'atteintes aux biens." Les vols à la tire (-26,5%), vols de deux roues (-20,8%) et d'autres véhicules (-7,8%), destructions et dégradations (-15,3%), et les cambriolages (-14%) sont tous en baisse. Au total, 334 595 atteintes aux biens ont été recensées en 2021, ce qui représente une baisse de 21,7% par rapport aux 427 240 cas de 2019. La préfecture se félicite également de la hausse de 4 points du taux d'élucidation des affaires de violences contre les personnes, passé à 46,36% en 2021.