C'est l'épilogue d'un mystère qui durait depuis trois décennies. L'énigme de la Chouette d'or a vraisemblablement été résolue, jeudi 3 octobre, mais des questions restent en suspens, et le silence de Michel Becker, le cocréateur du jeu, interroge la communauté des "chouetteurs". Selon Laurline Danguy des Déserts, réalisatrice du documentaire "À la poursuite de la chouette d'or", Michel Becker serait en train de préparer un grand événement pour célébrer la fin du jeu et la sortie du livre des solutions. LeTalk de franceinfo, c'est deux heures d'échanges, d'éclairages, de débat autour de sujets d'actualité et de société, tous les mercredis et jeudis de 18h à 20h sur Twitch.

(CYRIL BALTA / RADIOFRANCE)