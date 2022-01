BRUT

La stérilisation massive des femmes ouïghoures

C'est ce qui conduit à la disparition d'un peuple. On va contrôler les naissances, les limiter de telle manière que les Ouïghours deviennent ultra-minoritaires sur leurs propres terres et finalement sont conduits à se diluer, à s'effacer au sein de la grande nation chinoise. Et donc, cette stérilisation systématique, c'est l'aboutissement de la politique du gouvernement chinois d’assimilitation forcée et d’effacement de l’identité ouïghoure.

La déportation d'un peuple

Depuis 2016, il y a eu plus de trois millions de Ouïghours qui ont été déportés et internés dans des camps de concentration. Dans ces camps, il y a une cérémonie qui résume toute la politique de répression du gouvernement chinois. Chaque matin, les déportés sont rassemblés et sont obligés de renoncer à leur foi, à leur langue, à leur identité et de jurer fidélité au Parti communiste chinois, à son leader Xi Jinping et à son idéologie. Tout récalcitrant sera de facto éliminé.

Les cousins

Les cousins, c'est des émissaires du Parti communiste chinois qui sont envoyés dans les maisons des familles ouïghoures, et qui s'y installent souvent pour plus d'une semaine, partageant le quotidien des familles pour les surveiller, les contrôler et les obliger. Et quand l'homme ouïgour n'est pas là, parce qu'il est soit en camp, soit parce qu'il est sur une unité de production, loin de sa région, eh bien l'émissaire du Parti communiste chinois s'impose dans le lit même de la femme et dans sa maison. On peut noter, en fait, toute la perversité de l'oppression du gouvernement chinois dans cette institution, puisque votre bourreau, celui qui est chez vous pour persécuter, vous harceler, vous violer, même, vous êtes obligé de l'appeler "cousin", comme si c'était un proche.

La réduction en esclavage

Des centaines de milliers d'êtres humains ouïghours sont réduits en esclavage en ce moment. On les retrouve, ces esclaves, sur les chaînes de production des plus grandes marque, celles qui structurent notre quotidien, celles qui pénètrent nos armoires ou nos garages. Ces travailleurs forcés sans aucun droits sont corvéables à merci et permettent à des entreprises proches du gouvernement chinois de s'enrichir de manière démentielle. La recherche du coût de production le plus bas conduit des marques prestigieuses à bénéficier de la réduction en esclavage d'un peuple et c'est ce contre quoi on se bat, notamment en promouvant la loi sur le devoir de vigilance des entreprises à l'échelle européenne.

Le QR code

Vous avez des QR codes, des codes-barres qui sont apposés sur les maisons. La police passe, les scanne et peut avoir accès à l'ensemble des gestes quotidiens qui structurent la vie des familles ouïghoures. C'est l’ensemble des techniques de surveillance les plus modernes qui sont mises au service du projet d'effacement et de suppression d'un peuple.