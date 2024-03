Thaïlande : la vie au soleil des retraités français

La Thaïlande est une destination prisée par les touristes et les seniors. Ils sont de plus en plus nombreux à s'y installer pour leur retraite.

Plage, climat et douceur de vivre pour les retraités français. La Thaïlande est aujourd'hui un pays de Cocagne. Ils sont des milliers à vivre à 9 000 km de la France pour profiter de leur pension au soleil. Coût de la vie, soins de santé, vie sociale : la Thaïlande peut être un petit paradis pour les retraités français. Parmi eux, le Breton Didier Plouhinec vit à Phuket depuis plus de deux ans, avec un visa retraité. Avec 2 000 euros de retraite mensuelle en Thaïlande, il vit confortablement, mais les soins de santé et l'assurance lui coûtent cher.

Les retraités de plus en plus nombreux en Thaïlande

D'autres Français optent pour des logements plus luxueux. Bernard et son compagnon, venus pour le soleil et le coût de la vie moindre qu'en France, sont surtout tombés sous le charme d'une vie plus apaisée. Pour s'intégrer, les Français peuvent aussi opter pour des associations, qui leur permettent de maintenir leur vie sociale. Selon les estimations, 45 000 Français sont installés en Thaïlande, un chiffre en progression constante depuis dix ans.