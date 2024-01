Thaïlande : le nord du pays, un autre visage moins touristique Durée de la vidéo : 3 min Thaïlande : dans le nord du pays, un autre visage moins touristique Thaïlande : le nord du pays, un autre visage moins touristique - (France 2) Article rédigé par France 2 - H.Abdelkhalek, V.Reynaud, C.Jumsai Na Ayudhya France Télévisions JT de 20h France 2

Le nord de la Thaïlande dévoile un visage plus agricole et plus serein. Depuis le Covid, les touristes sont à la recherche de cette authenticité.

Dans le nord de la Thaïlande, les paysages agricoles vivent au rythme des saisons. Depuis le Covid, cette autre Thaïlande, loin des plages du sud du pays et du tourisme de masse, séduit de plus en plus de visiteurs, en quête d'authenticité. Yann Toulgoat, propriétaire de Pencave Homestay, est un français expatrié en Thaïlande. Ancien boulanger, il gère désormais une maison d'hôtes de cinq bungalows. "C'est un environnement serein, calme, et en même temps typique nord thaïlandais", assure-t-il. Une Thaïlande plus secrète Depuis le Covid, le pays souhaite se positionner sur le créneau du tourisme vert. Un séjour dans cette région est une promesse de voyage, au cœur d'une Thaïlande plus secrète. La région recèle aussi des merveilles de la nature cachées sous terre, à l'image d'une grotte préhistorique. Elle abriterait des cercueils vieux de 2 500 ans. Cette atmosphère séduit la plupart des visiteurs.

