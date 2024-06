Une déchetterie fermée à Carcassonne, des agents agressés à Saint-Brieuc : partout en France, les agents des déchetteries doivent faire face à des injures et des incivilités, sans compter les intrusions et les vols. Illustration à La Réole, en Gironde, où franceinfo s'est rendu.

"Ils disent qu'on est des bons à rien"

Olivier Bénard est agent d'accueil dans la déchetterie de La Réole, une commune d'à peine 4 500 habitants, où les incivilités et les injures sont quasi quotidiennes. Régulièrement, des usagers haussent le ton et traient les agents "de faignants, de fonctionnaires. Ils disent qu'on est des bons à rien, que si on est là, c'est parce qu'on n'a pas fait d'étude, qu'on n'a pas de diplôme. Ça arrive souvent. Ils essaient de vous mettre à bout et ne trient pas" explique le Girondin, "juste pour voir votre réaction".

Parfois certains vont même plus loin. En 2023, un usager a voulu étrangler Olivier. "Il m'a serré le cou avec ses deux mains, parce que ce monsieur a beaucoup de locataires sur La Réole. Il estimait qu'il payait beaucoup d'impôts et donc qu'il n'avait pas à trier ici. Il est venu, il a essayé de tout mettre dans le tout-venant. Je lui ai expliqué que le tri sélectif allait au tri sélectif, que le verre allait au verre et que le papier allait dans les bornes à papier. Après ça, il a posé ses sacs et s'est jeté sur moi."

Suite à cette agression, Olivier a eu une incapacité temporaire de travail de cinq jours.

"Il n'y a pas que des jeunes qui ont ce genre de comportements"

À quelques kilomètres de là, à Saint-Magne-de-Castillon des projectiles - en l'occurrence des boulons - ont été envoyés en direction des agents. Plus généralement, c'est le comportement de nombreux usagers qui inquiète le syndicat qui assure la mission de collecte et de traitement des déchets, l'USTOM, l'Union des syndicats de traitement des ordures ménagères.

"Il n'y a pas que des jeunes qui ont ce genre de comportement sur les parcs, ce sont aussi des retraités qui considèrent les agents valoristes comme des fonctionnaires. Et ce n'est pas très bon parce qu’eux sont là pour effectuer un travail", explique Christian Malandit-Sallaud. Un travail mis à mal par de nombreuses dégradations et par de nombreux vols également. Sur les six déchetteries de ce secteur,

plus de 900 intrusions ont été constatées en 2023 avec du vol de ferraille, d'électroménager et de câbles.