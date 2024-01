Témoignages "Ce n'est pas forcément un échec" : ces femmes qui ne veulent pas d'enfant expliquent leur choix et leurs hésitations

Être ou ne pas être maman... À 38 ans, Julie n'a toujours pas tranché. Au risque, et elle l'assume, qu'il soit finalement trop tard : "Pour l'instant je suis célibataire et j'ai une vie professionnelle remplie, donc on va dire que ce n'est pas ma priorité du moment. Je ne veux pas faire un enfant pour faire un enfant. Après, il faut aussi pouvoir l'assumer et qu'il y ait des bases solides, un peu sur tous les plans quoi".

"Ça m'embêterait de ne pas avoir d'enfant du tout, mais je me dis qu'on peut être heureux aussi. C'est pas non plus une fatalité, ce n'est pas forcément un échec". Julie à franceinfo

Près de 678 000 bébés sont nés l'an dernier, soit 6,6% de moins qu'en 2022, selon le bilan démographique 2023 fourni par l'Insee. Alors, la baisse de la natalité en France est-elle liée à des projets de parentalité reportés et finalement abandonnés ? Ce qui est certain en tout cas, c'est que les Françaises ont des enfants de plus en plus tard : l'âge de la mère lors de la naissance de son premier enfant est passé de 24 ans en 1974 à 31 ans en 2022.

Ne pas mettre au monde "un enfant frustré"

Pour Magali, pas de doute : elle n'aura pas d'enfant. Un choix lié à ses convictions écologistes. "Le réchauffement climatique, la façon dont les gens consomment, liste-t-elle. On est quand même dans une grosse société de consommation. C'est difficile par moments d'aller à l'encontre de ça. Avoir un enfant frustré et lui expliquer par A plus B que non, c'est meilleur pour la planète de ne pas avoir le dernier nouveau téléphone dernier cri, d'avoir le vêtement de marque."

"C'est une frustration qui serait pour moi difficile d'éviter, mais en fait j'ai pas envie d'être responsable et d'entendre mon enfant plus tard qui me dit : 'mais en fait maman, pourquoi tu n'as rien fait pour l'environnement ?'" Magali, une femme qui ne veut pas avoir d'enfant à franceinfo

D'autres femmes que nous avons interrogées évoquent aussi la guerre en Ukraine ou au Proche-Orient. Les politiques publiques sont aussi parfois jugées insuffisamment favorables aux familles.