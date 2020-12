VIDEO. #TéléthonChallenge : le Téléthon se réinvente en ligne pour faire face aux restrictions liées au Covid-19

Le coronavirus n'aura pas la peau du Téléthon. Malgré l'annulation de la plupart des animations prévues un peu partout en France à cause du Covid-19 et du confinement, le Téléthon aura bien lieu les vendredi 4 et samedi 5 décembre. Avec une nouveauté cette année : des challenges en ligne. Chacun, chez soi, peut se mobiliser pour relever des défis et pour donner de la visibilité à cet événement caritatif organisé depuis 1987.

Au programme de ce #TelethonCallenge : des sauts de plus en plus haut, des recettes de cuisines rapides, des photos de cœurs et des jeux de mots. L'enjeu de cette mobilisation sur internet est grand car habituellement, "le terrain, c'est 40% de la collecte, rappelle la présidente de l'organisation AFM-Téléthon, Laurence Tiennot-Herment, à La Voix du Nord. L'année dernière, sur un chiffre final de 87 millions d'euros, 35,5 millions venaient du terrain."

Des collectes en ligne

Cette année, des collectes en ligne se sont multipliées pour tenter de compenser l'absence d'animations sur le terrain. Les 4 et 5 décembre, les images et les vidéos du #TelethonCallenge seront diffusées en ligne pour tenter de faire grimper les promesses de dons. Vous pouvez dès à présent faire un don par téléphone (3637) ou par internet (telethon.fr).