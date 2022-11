Téléthon Gaming 2022 : 50 heures de direct et un record de dons contre les maladies rares

Un week-end de solidarité qui a porté ses fruits. Du vendredi 11 novembre 18h et jusqu’à la fin du week-end, plus de 150 steamers étaient réunis pendant 50 heures à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris pour le Téléthon Gaming 2022. Et le résultat est là. En 50 heures de streaming, 204 532 euros ont été réunis pour la recherche contre les maladies rares et génétiques. Un record pour cette cinquième édition du Téléthon Gaming !

De Bahason à MartinMartin ou encore Peps ou Skuniz, les steamers ont multiplié les "donations goal", ce mécanisme de défis qu’ils acceptent de relever en échange de promesses de dons, pour faire grimper le compteur. Les acteurs de ce record ont réagi dans l'After organisé sur la chaîne Twitch de France Télévisions, en répondant aux questions de nos journalistes Nacer Boubekeur et Cédric Cousseau (retrouvez l'intégralité de l'émission dans notre vidéo ci-dessus).

La mobilisation continue

Mais si cet événement retransmis en direct et en intégralité sur la chaîne Twitch de l’AFM a pris fin, le Téléthon Gaming 2022 est loin d’être terminé.

Les 2 et 3 décembre, lors du week-end Téléthon, un nouveau marathon de 30h de stream sera organisé au stade Roland-Garros. Cette grande fête de clôture du Téléthon Gaming sera accompagnée d'une émission sur France 2, présentée par Samuel Etienne, de 0h30 à 2h dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 décembre.

France Télévisions vous fera vivre en direct sur sa chaîne Twitch toutes les coulisses de l'émission dès 22h avec nos journalistes Nacer Boubekeur, Cédric Cousseau et Anthony Jammot, qui intervieweront les streamers présents mais aussi les personnalités qui viendront disputer pour la bonne cause un grand tournoi de tennis sur le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros.