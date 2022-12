DIRECT. La présidente du Téléthon "espère que la générosité sera au rendez-vous" de la 36e édition

"Ne donnez pas de coke à un ours." C'est avec cette maxime que le film Cocaine Bear a fait sa promotion mercredi, deux jours avant la diffusion de la bande-annonce par les studios Universal. Le pitch : une bande de policiers, de criminels, d'ados et de touristes se retrouvent poursuivis dans une forêt par un ours dopé malgré lui à la cocaïne. On vous raconte l'histoire vraie de cet ours mort d'une overdose, dont s'inspire le film d'Elizabeth Banks.

(STUDIOS UNIVERSAL)