"Staying Alive", une application pour les volontaires prêts à intervenir pour sauver des vies

Créée il y a plusieurs années pour recenser les défibrillateurs présents sur notre territoire pour permettre àchaque témoin d’un arrêt cardiaque de récupérer rapidement l’équipement en attendant l’arrivée des secours, l’application mobile Staying Alive s’est enrichie au fil du temps d’une communauté de "bons samaritains". Des citoyens volontaires, formés ou non aux premiers secours, qui sont alertés par les pompiers par l'intermédiaire de l’application quand ils se situent près d’une victime. L’objectif : intervenir le plus rapidement possible et augmenter ainsi les chances de survie.

70% des arrêts cardiaques se font devant témoins

En France, le temps d’intervention des secours est en moyenne de 11 à 13 minutes. Et chaque minute perdue en cas d'arrêt cardiaque, c'est 10% de chance de survie en moins. Il est donc primordial de pouvoir intervenir le plus rapidement possible grâce à cette aide citoyenne, d'autant que 70% des crises cardiaques ont lieu devant des témoins. Reste un problème de taille : les Français sont encore trop peu nombreux à être formés aux premiers secours (moins de 30%) et beaucoup ne connaissent pas l’existence de ce système d’alerte.

Actuellement en France, le taux de survie est de 8% alors que dans les pays nordiques ou en Suisse par exemple, où le système est très développé, avec des défibrillateurs externes partout, le taux de survie atteint 40%. Arnaud Gras Chef du groupement des opérations SDIS 72

Plusieurs applications disponibles

Staying Alive n’est pas la seul à occuper ce créneau, d’autres applications ont vu le jour ces dernières années avec les mêmes fonctionnalités et leur propre communauté de citoyens sauveteurs. C’est le cas de Sauv Life, de AFPR - Premiers répondants ou encore de l’application de Sauveteurs sans Frontières. Des interfaces qui vont vous guider si vous devez intervenir et qui permettent également d’apprendre à tout moment les gestes qui sauvent. Massage cardiaque et utilisation du défibrillateur sont expliqués grâce à des vidéos. La Croix-Rouge a lancé L’appli qui sauve 2.0 qui permet à chacun de se former aux gestes de premiers secours dans de multiples situations de la vie courante. A noter que toutes ces applications sont évidemment gratuites.