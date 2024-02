Six choses à savoir sur la journée du 29 février, qui survient tous les quatre ans

C'est le jour emblématique des années bissextiles. Ce jeudi 29 février n'existe que tous les quatre ans, afin d'équilibrer le temps que la Terre met pour tourner autour du Soleil. L'occasion pour celles et ceux qui sont nés à cette date de fêter leur anniversaire d'une façon particulière.

A cette occasion, franceinfo liste six choses à savoir sur ce jour supplémentaire.

1 Cette date provoque des bugs dans certains logiciels

C'est un couac qui a laissé les automobilistes dans l'embarras. Toutes les pompes à essence en libre-service de la Nouvelle-Zélande sont fermées, jeudi, en raison d'un "problème logiciel" lié à l'année bissextile. Dans la capitale néo-zélandaise, Wellington, certaines stations ont complètement fermé. Les clients se sont retrouvés devant des panneaux sur lesquels est écrit : "Panne de paiement à l'échelle nationale – site indisponible."

"Il semble qu'il s'agisse d'un problème logiciel avec le fournisseur de services de paiement parce que nous sommes le 29 février, une année bissextile", a déclaré le porte-parole du groupe de distribution de carburant Gull. Son concurrent, Allied Petroleum, affirme être confronté à un problème similaire, ajoutant que les "stations-service avec personnel" rouvrent progressivement. Une autre entreprise, Z, a présenté ses excuses aux clients : "Nous tenons à vous assurer que nous travaillons en étroite collaboration avec notre fournisseur de services de paiement pour résoudre ce problème le plus rapidement possible."

Déjà, en 2000, le 29 février avait causé des frayeurs. A l'époque, en Bulgarie, les ordinateurs de la police avaient temporairement été bloqués, tout comme les services météo au Japon, le système d'archivage de messages des garde-côtes aux Etats-Unis ou encore, au Canada, le service des taxes municipales de Montréal, selon les archives de l'AFP. A Paris, le système informatique des horodateurs a dû être corrigé machine par machine, car il ne prévoyait pas de 29 février 2000. En effet, 2000 aurait pu ne pas être une année bissextile, puisque les années multiples de 100 ne le sont pas… sauf si elles sont aussi multiples de 400, comme 2000 (ou 1600 ou 2400). Vous suivez ?

2 Elle donne un anniversaire original à environ 30 000 personnes en France

Vieillir quatre fois moins vite que les autres. C'est ce que vantait Michèle Morgan, née le 29 février 1920, morte à 96 ans. L'actrice française considérait cette date d'anniversaire comme un "privilège", "le premier de la longue série de coups de chance tout au long de [son] existence". Le compositeur italien Rossini, l'acteur français Gérard Darmon, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, le rappeur américain Ja Rule ou l'humoriste canadien Sugar Sammy… Tous partagent ce jour de naissance peu commun.

Avec une chance sur 1 506 de voir le jour un 29 février, seuls quelques millions de personnes dans le monde ont cette date de naissance originale. Précisément, 27 832 en France depuis 1968, selon les données de l'Insee. Aux Etats-Unis, à la frontière avec le Mexique, les natifs du 29 février ont droit à un festival dédié, dans la petite ville texane d'Anthony, autoproclamée capitale mondiale des années bissextiles depuis 1988.

Mais tout le monde ne le vit pas comme une chance, selon les nombreux témoignages recueillis par France 3 Hauts-de-France. "Quand on est adolescent, ça peut être désagréable", déplore Sabrina Czaban-Forycki. Des erreurs peuvent en outre être commises par l'école, les impôts ou la Sécurité sociale.

"Quand j'ai déclaré la naissance de ma fille à la CAF, ils m'ont renvoyé des papiers avec le 28 février comme date de naissance. J'ai appelé pour signaler l'erreur, la dame au téléphone m'a répondu 'Mais ça n'existe pas, le 29 février !', elle ne voulait pas en démordre et j'ai dû demander à parler à sa responsable pour régler la situation !" Anne Evrard, mère d'une fille née un 29 février à France 3 Hauts-de-France

Loïc Guillot, également interrogé par France 3, prend le parti d'en rire : "Je ne trouve pas que ce soit une galère, mais plutôt un amusement avec des blagues genre 'tu n'existes pas', 'le calendrier t'a encore oublié cette année', 'tu attends minuit le 28 et puis rien...".

3 C'est le jour de la sortie de "La Bougie du Sapeur"

C'est le douzième numéro en quarante-quatre ans. La Bougie du Sapeur, seul quotidien quadriannuel à paraître tous les 29 février en France, en Belgique, au Luxembourg et en Suisse, est disponible en kiosque depuis mercredi en fin de journée. Né d'un gag en 1980, ce journal satirique a été baptisé La Bougie du Sapeur en référence à un personnage de bande dessinée créé à la fin du XIXe siècle, le Sapeur Camember, dont l'anniversaire tombait un 29 février.

Le journal de 20 pages, vendu 4,90 euros, alterne vraies et fausses interviews, ainsi que des commentaires plus ou moins sérieux sur l'actualité des quatre dernières années. Il survit grâce à une équipe d'une dizaine de bénévoles, dont certains sont journalistes. Cette année, il affiche en une l'intelligence artificielle et titre : "On va tous devenir intelligents." Il comprend aussi un supplément Le Sapeur sportif avant les JO de Paris, où il est assuré qu'"on va démonter la Tour Eiffel".

[PRESSE]



2024, année de parution pour LA BOUGIE DU SAPEUR



La Bougie du sapeur est un journal périodique humoristique français qui paraît tous les 29 février.



Depuis 1980 sont déjà parus 11 numéros, le dernier datant du 29 février 2020 pic.twitter.com/PXWtvppRsg — Médias France (@MediasFrance) February 29, 2024

La Bougie du Sapeur est tirée à 200 000 exemplaires pour cette édition et la précédente s'était écoulée à 120 000 exemplaires. Les ventes permettent à ce journal sans publicité de financer son prochain numéro. Il reverse aussi une partie de ses recettes à l'association "A tire d'aile", qui accompagne les personnes autistes et épileptiques.

4 Elle n'est pas synonyme d'un jour payé supplémentaire sur votre bulletin de salaire

Travailler un jour de plus pour gagner plus ? Hé bien non. Bien que le 29 février tombe cette année un jeudi, soit un jour ouvré, rien ne changera sur la fiche de paie. Car la plupart des contrats de travail prévoient la mensualisation de la rémunération "afin de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12 mois de l'année", souligne le ministère du Travail. Ainsi, "le Code du travail prévoit le paiement chaque mois d'une rémunération déterminée indépendamment du nombre de jours que comporte le mois".

L'objectif de cette mensualisation, généralisée via une loi de 1978, est donc de maintenir à l'identique la rémunération d'un salarié, y compris s'il n'a pas travaillé un jour férié. "À noter que la mensualisation ne bénéficie pas à tout le monde. Les travailleurs à domicile, les travailleurs saisonniers ou les travailleurs intermittents en sont exclus", rappelle BFMTV.

Une réalité que regrette Lukino, un graphiste de Montpellier (Hérault), qui a fondé le mouvement de libération du 29 février. Né lui-même un 29 février, en 1964, il milite pour que cette date devienne fériée. Selon lui, année bissextile ou pas, ce jour n'est pas rémunéré dans la plupart des contrats, alors autant qu'il soit chômé. "Les salaires annualisés sont calculés sur 365 jours. Que l'on travaille un 29 février ou pas, on n'est pas payé plus", déclarait-il en 2016 à France 3 Occitanie.

5 C'est la journée internationale des maladies rares

Une journée rare pour des maladies qui le sont tout autant. Ce jeudi 29 février marque la 17ème édition de la journée internationale des maladies rares. L'objectif est de sensibiliser sur les conséquences de ces maladies dans la vie quotidienne des personnes touchées et de leurs proches. Selon le ministère de la Santé, en France, les 6 000 à 8 000 maladies rares identifiées à ce jour touchent chacune moins de 30 000 personnes, soit 4,5 % de la population. Du fait de leur nombre cumulé, on estime que 3 à 4 millions de Français sont concernés directement parmi les 30 millions d'Européens touchés. L'Alliance maladies rares, qui regroupe plus de 240 associations de malades, a conçu un ruban tricolore unique, emblème de la cause, aux couleurs de la journée.

Arborez le ruban de la JIMR en soutien aux personnes atteintes de maladies rares et leurs proches !

🙌 Montrons la force et l'engagement de la communauté #maladiesrares à grande échelle !#JIMR2024 #RareDiseaseDay#ShareYourColors pic.twitter.com/h3tesBPknY — Alliance maladies rares (@AllianceMR) February 5, 2024

6 Elle est l'occasion de célébrer une vieille tradition en Irlande

De leur côté, les Irlandais perpétuent une vieille tradition, qui remonterait au Ve siècle. Elle fait du 29 février le "Bachelor's Day" ou "Ladies Privilege" : le jour où les femmes pourraient demander les hommes en mariage. Un refus se payait d'un cadeau, selon certains, ou d'une amende, selon d'autres.

En 2010, cela a inspiré Donne-moi ta main (Leap Year), une comédie romantique avec Amy Adams… désignée "pire film de l'année" par le Time Magazine. En 2004, le gouvernement irlandais avait versé une prime de 100 euros pour les enfants nés ce jour supplémentaire. Une façon de marquer le dixième anniversaire de l'Année internationale de la famille, déclarée en 1994 par les Nations unies.