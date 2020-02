Un tracteur breton flashé à 146km/h... en Espagne

L'association qui possède ce tracteur évoque une usurpation de plaque d'immatriculation.

Un véhicule flashé à 146 km/h, au lieu de 120 km/h, rien d'exceptionnel. Ce qui l'est plus, c'est qu'il s'agit d'un tracteur. Et que l'excès de vitesse a été enregistré en Espagne, alors que l'engin roule en Bretagne, rapporte mardi 25 février France Bleu Armorique.

C'est l'association Le Relais pour l'emploi, située à Retiers (Ille-et-Vilaine), au sud de Rennes, qui a reçu l'amende pour excès de vitesse, venue d'Espagne donc. Les membres de cette association sont surpris de savoir que leur vieux tracteur a voyagé si loin et qu'il pouvait rouler si vite. Ils dénoncent une usurpation de plaque d'immatriculation.

Sur son site internet, l'association bretonne préfère en rire, en citant les points positif et négatif de cette affaire. "Point positif : de bonnes blagues entre collègues", s'amuse-t-elle. Tout en regrettant un "point négatif : le temps passé administrativement pour annuler cette amende".