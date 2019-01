Transports : un homme surpris en trottinette à plus de 85 km/h sur l'autoroute

L'image est spectaculaire. Un chauffeur de taxi, au volant de sa voiture sur l'autoroute 86, filme un homme sur sa trottinette électrique. Si la présence de ce moyen de locomotion sur cette voie est interdite, la vitesse suggérée par le conducteur du taxi ajoute encore à la dangerosité de la situation. "J'ai un mec, qui fait de la trottinette à 85 km/h à côté de moi", indique l'auteur de la vidéo en filmant son compteur. Sans protection et sans plaque d'immatriculation, l'homme sur sa trottinette risque une amende de deuxième classe, d'un montant compris entre 35 et 150 euros.

Un vide juridique concernant les trottinettes

Mais cet acte pourrait aussi être considéré comme une mise en danger de la vie d'autrui, avec cette fois-ci un délit puni d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende. Si ce cas semble clairement répréhensible par la loi, cette dernière reste floue dans le cas des trottinettes. En effet, sans moteur leur présence sur les trottoirs est pour le moment autorisée. En cas de présence d'un moteur électrique, elle ne doit pas dépasser 6 km/h sur un trottoir.

Si la vitesse est supérieure, et jusqu'à 25 km/h, il faut emprunter les pistes cyclables et les autres voies de circulation. Une future loi devrait créer une nouvelle catégorie de véhicules afin d'éclaircir le cadre légal. En attendant, cinq personnes sont décédées et 284 ont été blessées dans des accidents impliquant des trottinettes en 2017.