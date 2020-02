Strasbourg : pris en excès de vitesse, un adolescent de 16 ans tente de foncer sur un policier

Le jeune homme a pris la fuite en courant mais est revenu sur place quelques heures plus tard. Il a été placé en garde à vue à Strasbourg (Bas-Rhin)

Un garçon de 16 ans, pris en excès de vitesse, a tenté de foncer sur un policier lors d'un contrôle routier mercredi 18 février à Strasbourg (Bas-Rhin), rapporte France Bleu Alsace.

Revenu sur place avec sa mère quelques heures plus tard

Vers 11h45, rue du Rhin Napoléon, l'adolescent s'est fait flasher lors d'un contrôle radar à 87 km/h au lieu de 50 km/h. Le policier s'est alors mis en travers de la route et lui a demandé de s'arrêter. Mais le conducteur a accéléré et foncé sur le fonctionnaire, qui a eu le réflexe de sauter sur le côté. Il n'a pas été blessé. Dans la foulée, le jeune conducteur a percuté une voiture et un camion avant de prendre la fuite en courant.

Un peu plus tard, il est revenu sur place avec sa mère, et s'est livré aux policiers. Le jeune de 16 ans a été placé en garde à vue au commissariat de Strasbourg. Il est accusé d'excès de vitesse, de refus d'obtempérer, de violences volontaires sur agent de la force publique, de délit de fuite et défaut de permis.