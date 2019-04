Seine-Maritime : un routier belge ivre se gare au milieu d'une route départementale et s'endort

Le chauffeur du camion a été retrouvé endormi, derrière les rideaux de sa cabine. Son convoi exceptionnel a été déplacé par une société de dépannage.

Un routier belge, ivre, a garé son camion au milieu d'une route départementale, près d'Haudricourt (Seine-Maritime), avant de s'endormir dans sa cabine jeudi soir, indique vendredi 19 avril France Bleu Normandie.

Des automobilistes ont alerté les gendarmes, jeudi soir vers 23h30, en voyant un convoi exceptionnel garé sur la route départementale D929, près d'Haudricourt dans le Pays de Bray (Seine-Maritime). Le chauffeur du camion a été retrouvé ivre mort, endormi, derrière les rideaux de sa cabine.

Les gendarmes sont intervenus pour le réveiller et faire déplacer le camion. D'après eux, l'homme s'est débattu, les a insultés et leur a fait des doigts d'honneur. Il a refusé de se soumettre à l'éthylomètre mais il avait encore un taux d'alcool très élevé vendredi matin rapporte France Bleu Normandie. Il affichait encore un taux de 1,38 g/l de sang. Le conducteur a été placé en cellule de dégrisement, et le camion déplacé par une société de dépannage.