Sécurité routière : le nombre de morts sur les routes en hausse de 20% en mars par rapport à l'année précédente

Le nombre de personnes tuées sur les routes de France métropolitaine en mars a augmenté de 35,2% par rapport à la même période l'année précédente, a annoncé lundi 19 avril l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR). Le pays a enregistré 183 décès sur le mois, soit 31 décès de plus qu'en mars 2020, qui avait été un mois "atypique" étant donné la mise en place du premier confinement. C'est par ailleurs 72 décès de moins qu'en mars 2019.

Le trafic en baisse de 10% en mars 2021

"La réduction des déplacements et des trajets domicile-travail expliquent pour partie l'amélioration de l'accidentalité routière en mars 2021 par rapport aux mois de mars précédents, hors 2020", souligne l'Observatoire. En excluant mars 2020, le trafic a effet baissé de 10% en mars 2021 par rapport aux mois de mars précédents, d'après les estimations du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema).

La mortalité est particulièrement en hausse chez les cyclistes : 16 ont été tués contre un en mars 2020 et 15 en 2019. 2019. 86 automobilistes sont morts en mars 2021, 12 de plus qu'en mars 2020 et 40 de moins qu'en mars 2019. Concernant les usagers de deux-roues motorisés, 46 ont trouvé la mort en mars 2021, contre 32 en mars 2020, et 66 en mars 2019. Les piétons sont en revanche moins touchés. En mars 2021, 18 piétons ont été tués, soit 5 de moins qu'en mars 2020 et 16 de moins qu'en mars 2019