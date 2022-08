Sécurité routière : le nombre de morts sur les routes en hausse de 12% en juillet par rapport à 2021

Une hausse de 12%. En juillet dernier, 354 personnes sont mortes sur les routes de l'Hexagone, contre 316 en juillet 2021, selon les chiffres communiqués vendredi 19 août par le ministère de l'Intérieur. Ce bilan est également en hausse de 8% (+26 tués) par rapport au mois de juillet 2019, année de référence avant la crise sanitaire.

Avec 44 tués, la mortalité des piétons est en augmentation en juillet 2022 par rapport à juillet 2021 (+10 tués) et à juillet 2019 (+3 tués). Du côté des cyclistes, 29 d'entre eux sont morts sur les routes en juillet, soit quatre de plus qu'en juillet 2021, et sept de plus qu'en 2019. La mortalité des usagers de deux-roues motorisés est en hausse en juillet 2022 avec 98 tués, contre 85 en juillet 2021 et 92 en juillet 2019.

Les autres indicateurs d'accidentalité routière sont en baisse par rapport à juillet 2021 et juillet 2019. Ainsi, le nombre d'accidents corporels enregistrés par les forces de l'ordre s'établit à 4 745 en juillet 2022, contre 5 093 en juillet 2021 (-7%) et 5 287 en juillet 2019 (-10%).