Sécurité routière: la signalisation destinée aux cyclistes étendue aux trottinettes électriques

Les mêmes panneaux et feux pour les vélos et les trottinettes. La Sécurité routière annonce dans un communiqué mardi 26 mars, que les panneaux de signalisation routière et les feux à destination des cyclistes s’appliquent désormais aussi aux conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés (EDPM), cela comprend les trottinettes électriques avec ou sans selle, gyropodes, gyroroues, etc.

Concrètement, les conducteurs de ces EDPM doivent respecter les panneaux d'interdiction de circulation des cycles et les feux tricolores comportant des figurines de vélo.

Communiqué Sécurité routière. (DR)

Les usagers de trottinettes électriques doivent par ailleurs emprunter les pistes ou bandes cyclables obligatoires et se conformer à la signalisation du double-sens cyclable. Ils bénéficient désormais également de l'autorisation de franchissement de feu tricolore accordée par le panonceau "cédez-le-passage cycliste au feu", qui permet d'emprunter la direction indiquée par la flèche même si le feu est rouge.

En revanche, la sécurité routière rappelle qu'un feu rouge seul (sans panonceau) signifie que l’arrêt s’impose à tous et qu'un panneau « sens interdit » seul (sans panonceau) signifie que la circulation est interdite à tous y compris aux cyclistes, aux conducteurs d’EDPMs, et de cyclomobiles légers.