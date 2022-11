Sécurité routière : 295 personnes sont mortes sur les routes de métropole en octobre, soit 15% de plus par rapport à octobre 2019

Parmi ces victimes, 122 étaient des automobilistes, 58 des piétons et 34 des cyclistes.

Ils sont près de 300 à avoir perdu la vie sur les routes métropolitaines. En tout, 295 personnes ont perdu la vie sur les routes de l'Hexagone en octobre 2022, a annoncé, mardi 15 novembre, la Sécurité routière. Soit une augmentation de 15% par rapport au même mois en 2019, année de référence avant la pandémie. Parmi elles, 122 étaient des automobilistes, 58 des piétons, 34 des cyclistes. Plus de la moitié de ces décès ont eu lieu hors agglomération.

[Communiqué] Légère baisse de la mortalité routière en octobre 2022 par rapport à octobre 2021 mais en hausse par rapport à octobre 2019 ➡️ https://t.co/OS4tIireJI pic.twitter.com/iXAS9g69PC — Sécurité routière (@RoutePlusSure) November 15, 2022

Ce chiffre est en très légère baisse comparé à la même période en 2021 (298 morts) mais en hausse par rapport à 2019 (257), détaille, dans un communiqué, l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR).

Un chiffre en hausse en outremer

Le nombre d'accidents corporels enregistrés par les policiers et gendarmes, qui ne constituent qu'une partie des accidents de la circulation routière, a au contraire enregistré une baisse pour s'établir à 4 720, soit 868 de moins qu'en octobre 2021 et 415 de moins qu'en 2019. "Même si la pandémie est toujours active, les déplacements et l'accidentalité retrouvent un rythme proche de celui avant pandémie voire supérieur, avec parfois des évolutions liées à de nouvelles habitudes", relève l'ONISR.

Dans les territoires d'outremer, 33 personnes sont mortes dans un accident de la route le mois passé, soit huit de plus qu'en 2021 sur la même période et dix par rapport à 2019.

Le nombre d'accidents corporels enregistrés par les forces de l'ordre s'établit en outre à 269, en hausse par rapport aux 244 d'octobre 2021 et aux 259 comptabilisés en 2019.