Réveillon : Quelle précautions prendre pour rentrer ?

Un masque pour ressentir pourquoi l'alcool est dangereux au volant. Perte des repères, de l'équilibre et des réflexes, cette opération de sensibilisation est menée par la prévention routière, à quelques jours du réveillon. Pour Liliane, l'expérience est renversante. Elle a pris ses dispositions pour le réveillon. "On va dans la neige, sans la voiture, comme ça on peut faire la fête et dormir dans un chalet", explique-t-elle, ravie.

44% des Français ont prévu des dispositions pour rentrer du réveillon

Pour le réveillon, 87% des Français vont boire de l'alcool, en moyenne quatre verres. Pour eux, les risques d'accident sont multipliés par deux, d'où la nécessité de contrôler son alcoolémie avant de prendre le volant, avec un alcootest. "Pour éliminer un verre d'alcool, il faut attendre entre une et deux heures en fonction de sa morphologie", explique Anne Levaud, de l'association Prévention routière. Seulement 44% des Français ont prévu des dispositions pour rentrer en sécurité. En 2017, l'alcool a été impliqué dans 30% des accidents mortels.

Le JT

Les autres sujets du JT