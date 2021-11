Permis de conduire : faut-il instaurer un examen médical pour les seniors ?

A. Peyrout, S. Soubane, C. de la Guérivère, C. Cormery, P, Limpens

La question ne manquera pas de faire débat. Faut-il conditionner le permis de conduire à un examen médical pour les plus de 65 ans ? Les Français y sont largement favorables, selon une grande enquête publiée lundi 8 novembre au matin. Les premiers concernés, à savoir les seniors, seraient eux aussi plutôt pour.





Pas assez réactifs



Jugés trop lents ou pas assez réactifs, les seniors sont souvent considérés par les autres automobilistes comme un peu moins performants au volant. "On commence à avoir la vue qui baisse, l'audition...", note une automobiliste. Selon l'étude en question, les trois-quarts des Français souhaiteraient donc qu'un examen médical soit demandé au plus de 65 ans pour qu'ils puissent conserver leur permis. Un examen médical qui serait accepté par plus d'un senior sur deux et qui est déjà obligatoire dans de nombreux pays d'Europe.