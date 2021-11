"Marre de voir nos routes bloquées" : à Gérardmer, le maire va sanctionner dès cet hiver les voitures qui ne sont pas équipées pour la neige

À partir de lundi 1er novembre, les chaînes à neige ou les pneus neige, ou pneus hiver, sont obligatoires pour circuler en voiture dans les zones de montagne. Cette obligation est valable dans 47 départements mais le ministère de l'Intérieur a fait savoir qu'il n'y aura pas de sanction cet hiver et que "des opérations d'information et de pédagogie accompagneront la mise en place de ce dispositif dans les prochaines semaines".

Les maîtres-mots sont donc information et pédagogie partout en France cet hiver. Sauf dans une commune, Gérardmer dans les Vosges, où le maire a pris un arrêté municipal pour sanctionner dès cette année ceux qui ne seront pas équipés. Stessy Speissman a bien du mal à comprendre cette tolérance pour les automobilistes qui n'auront pas les équipements cet hiver. D'autant que le décret a été publié il y a plus d'un an. "Je ne comprends pas qu'il ne soit pas rendu opérationnel immédiatement. Quand il y a eu le passage à 80 km/h, quand il y a eu la ceinture de sécurité obligatoire, par exemple, on n'a pas donné de tolérance. Et du jour au lendemain on a été obligés d'appliquer ces mesures", juge-t-il.

35 euros d'amende

À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui iront à Gérardmer devront équiper leur véhicule de pneus neige ou bien avoir des chaînes ou des chaussettes à neige dans le coffre, sous peine d'être sanctionnés. "C'est une question de sécurité routière. On en a marre de voir nos routes bloquées par des voitures non équipées, par des camping-cars ou par des camions qui vont se mettre en travers, bloquer nos cols, bloquer les axes principaux et portent préjudice à l'économie", s'indigne Stessy Speissman.





Dès aujourd'hui et jusqu'au 31 mars, votre véhicule doit être équipé en montagne de pneus hiver ou disposer de chaînes/chaussettes à neige ⛓️



Le maître mot cette année est : pédagogie. Nous comptons sur vous pour une @RoutePlusSure.



https://t.co/H7plOcSQz1 pic.twitter.com/SCBagAiTBF — Ministère Territoires & Collectivités (@Territoire_Gouv) November 1, 2021







L'amende si vous n'avez pas de pneus neige (marqués "M+S", "M.S" ou "M&S") ou de "dispositifs antidérapants amovibles" pourra être notifiée par les gendarmes ou les policiers municipaux. Elle est de 35 euros mais l'an prochain, la loi entrera pleinement en vigueur et elle prévoit une contravention de 135 euros et l'immobilisation éventuelle du véhicule.

Dans certains départements des massifs montagneux (Alpes, Corse, Massif central, Jura, Pyrénées, Vosges), l'obligation s'appliquera à tout le territoire. C'est le cas dans le Cantal, la Haute-Loire, la Haute-Savoie ou le Puy-de-Dôme. Dans d'autres départements, seules certaines communes sont concernées, et parfois sur une partie seulement du réseau routier. Il faudra donc de se fier aux nouveaux panneaux de signalisation qui indiqueront l’entrée et la sortie de la zone où les obligations d’équipements s’appliquent.