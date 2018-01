Sécurité routière : le gouvernement présente 18 mesures

Au volant, même en cours de conduite, les mauvais gestes rattrapent toujours. Le gouvernement prévoit de durcir les sanctions : les forces de l'ordre pourront retirer immédiatement le permis du conducteur s'il commet une infraction alors qu'il consulte son téléphone portable ou téléphone.

Vitesse limitée à 80 km/h à partir du 1er juillet 2018

Autre mesure : au 1er juillet, la vitesse sera limitée à 80km/h sur les routes à double sens sans séparateur central. L'alcool est la deuxième cause d'accidents au volant, les pouvoirs publics ont décidé de sévir. En cas de récidive, un conducteur devra équiper son véhicule d'un éthylotest antidémarrage. Sur la route, les plus vulnérables sont les piétons : en 2016, 559 sont morts. Pour plus de sécurité, les abords des passages piétons seront aménagés et le défaut de priorité sera davantage sanctionné. Au total 18 mesures ont été présentées, avec une évaluation de leur efficacité dans deux ans.

