CARTE. Limitation à 80 km/h : découvrez les routes où il y a le plus de tués dans votre département

Selon la Ligue contre la violence routière, les routes sur lesquelles la vitesse est actuellement limitée à 90 km/h ne sont pas dangereuses pour des raisons impliquant l'infrastructure mais du fait du nombre de véhicules qui les utilisent.

En voiture, la majorité des accidents mortels se produisent sur les mêmes routes : seules 15% des routes non autoroutières françaises regroupent 50% des tués. Ce constat, indiscutable selon la Ligue contre la violence routière, repose sur les données publiées par l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR). Sur ces routes, à double sens, sans séparateur central et qui représentent 55% de la mortalité routière totale (soit 1 911 personnes tuées en 2016), la vitesse maximale autorisée passera de 90 à 80 km/h à compter du 1er juillet.

Dans le Lot, dix routes concentrent 50% des tués

Pour répondre aux opposants à ce décret, la Ligue contre la violence routière a décidé de recenser les voies où l'on trouve le plus grand nombre de tués dans chaque département. Un groupe de travail a réalisé une analyse des accidents dans les départements français afin d'établir une relation entre les routes concernées par l’abaissement à 80 km/h et la mortalité observée sur dix ans. Paris et les départements de la petite couronne n'ont pas été pris en compte car il n'y a pas de route hors agglomération dans ces départements.

L'objectif de cette étude est de déterminer quelles sont les voies les plus accidentogènes, de les représenter sur une carte et de calculer le pourcentage qu'elles représentent par rapport au total de kilomètres concernés dans le département. Le groupe de travail a produit une synthèse pour chaque département, composée d'une carte des routes qui représentent la moitié des tués, d'une analyse spécifique au département ainsi que d'un graphique montrant le pourcentage de tués en fonction du pourcentage de longueur de voies. Dans le Lot, par exemple, les dix voies les plus accidentogènes, qui ne représentent que 12% de la longueur totale des routes sans séparateur médian, concentrent 50% des tués.

Cliquez sur votre département pour découvrir les routes où l'on trouve le plus grand nombre de tués sur la période observée (fichier PDF).

