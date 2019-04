400 radars nouvelle génération plus puissants et plus solides vont être installés dès cette année en France

Ces nouveaux radars "tourelle" seront à terme capables de mesurer la vitesse, mais aussi de repérer les conducteurs sans ceinture de sécurité ou utilisant leur téléphone en conduisant.

400 radars nouvelle génération vont être installés dès 2019 en France et trois fois plus d’ici 2020, vous révèle franceinfo mardi 2 avril. 75% des radars fixes ont été détruits ou dégradés ces derniers mois, et notamment depuis le début du mouvement des "gilets jaunes". Le gouvernement entend les remplacer par des radars plus difficiles à dégrader.

Un "radar du futur" redoutable

C’est un véritable radar du futur, entièrement automatisé. On l’appelle le "radar tourelle", de son vrai nom le "Mesta Fusion 2". Une dizaine sont déjà déployés en France, notamment à Strasbourg et Marseille.

Perché sur un mât de quatre mètres de haut, "il sera beaucoup plus difficile de le casser que ses prédécesseurs", indique le ministère de l’Intérieur. Une hauteur qui lui permet de scanner huit voies de circulation et plusieurs véhicules en simultané. Ces radars sauront faire aussi la différence entre un poids lourd et une voiture, le tout sur un tronçon de 200 mètres.

Il contrôlera seulement la vitesse... pour l'instant

Pour l’instant, le "radar tourelle" n’a été homologué que pour contrôler la vitesse, précise la Sécurité routière. Mais il est aussi capable de savoir si l'on porte ou non sa ceinture, si l'on téléphone en conduisant, si l'on respecte les distances de sécurité ou si l'on double par la droite.

Enfin, ce radar pourra également changer d’emplacement régulièrement, car pour une cabine opérationnelle, il y aura quatre cabines leurres. Les caméras de contrôle pourront être déplacées d’une cabine à l’autre sans que les automobilistes le sachent. Un radar nouvelle génération auquel il sera très difficile, voire impossible, d’échapper.