Éthylotest antidémarrage : un dispositif efficace ?

Le premier pays a avoir introduit l'éthylotest antidémarrage est la Finlande, il y a plus de 10 ans. "Les autorités ont fait un test grandeur nature sur 1 500 automobilistes. Cette étude a montré que l'éthylotest antidémarrage permettait de réduire le taux de récidive de 80%", explique le journaliste Frédéric Crotta sur le plateau de France 2.

Un éthylotest connecté au Canada

Après la Finlande, la Suède, le Danemark, la Belgique, la Grande-Bretagne et la France ont suivi l'exemple du pays scandinave. Au-delà de l'Europe, le Canada a mis en place l'éthylotest connecté. "Ce dernier est relié à un smartphone via une application. Vous pouvez envoyer un SMS ou contacter sur un réseau social un proche. Mais le smartphone peut aussi vous proposer un taxi pour vous ramener. Ce système connecté coûte entre 50 € et en 100 €", précise Frédéric Crotta.

Le JT

Les autres sujets du JT