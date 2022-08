Enfants blessés dans un rodéo urbain : "Il faut rendre les confiscations de véhicules plus systématiques", affirme une députée Renaissance

Rapporteure d'une proposition de loi qui a fait des rodéos motorisés un délit en 2018, Natalia Pouzyreff estime que les interpellations, si elles sont suivies par des peines de prison et de "sanctions plus radicales", auront un "effet dissuasif".

"Il faut rendre les confiscations de véhicules plus systématiques", soutient dimanche 7 août sur franceinfo la députée Renaissance Natalia Pouzyreff, après que deux enfants de 10 et 11 ans ont été grièvement blessés lors d'un rodéo urbain à Pontoise, dans le Val-d'Oise, samedi. Celle qui fut la rapporteure d'une proposition de loi qui a fait de ces rodéos motorisés un délit en 2018 est persuadée que "c'est par l'attrition du nombre de véhicules dans ces quartiers que l'on arrivera à freiner le phénomène".

"C'est un phénomène très dangereux et nous n'avons eu de cesse que de renforcer l'arsenal législatif. Cependant, l'arsenal législatif est une chose mais il faut pouvoir appréhender sur le terrain ces contrevenants, ces délinquants, et ce n'est pas une chose facile, surtout en milieu urbain, parce que vous avez une complexité du terrain qui fait que, soit ils prennent la fuite, soit la prise en chasse est tout simplement impossible parce qu'il y a un dédale de rues", explique-t-elle. Elle alerte aussi sur le risque de dommages collatéraux de riverains en cas de course-poursuite.

"Plus de caméras dans les quartiers"

Pour elle, il faut donc "renforcer la possibilité pour les policiers de faire des enquêtes au long court, avec la possibilité d'avoir plus de caméras dans les quartiers pour pouvoir revoir les évènements lorsqu'ils se présentent et faire des interpellations a posteriori". Elle estime aussi qu'une "coopération renforcée sur le terrain est nécessaire" pour interpeller les auteurs de rodéos. À ses yeux, ces interpellations, si elles sont suivies par des peines de prison et de "sanctions plus radicales", auront un "effet dissuasif".

Pour la députée Renaissance, il faut aussi "multiplier les interventions" et "remettre de l'autorité dans ces quartiers" car, selon elle, il s'agit de jeunes qui veulent "provoquer les forces de l'ordre" et qui s'entraînent les uns les autres en se lançant des défis sur les réseaux sociaux. Elle recommande enfin une "éducation très en amont" auprès des plus jeunes pour les alerter sur les risques qu'ils encourent et qu'ils font encourir aux autres.