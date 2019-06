Agression d'un aveugle sur un passage piéton à Paris : le conducteur sera jugé en correctionnelle en juillet

Il sera notamment jugé pour "violences sur personne vulnérable" et "refus de céder le passage à un piéton".

Le conducteur soupçonné d'avoir agressé un homme aveugle et son accompagnateur dimanche à Paris après leur avoir refusé la priorité sur un passage piéton sera jugé devant le tribunal correctionnel de Paris en juillet, a appris franceinfo auprès du parquet de Paris vendredi 21 juin.

Il a été déféré vendredi matin en vue de sa présentation à un magistrat du parquet, qui doit lui notifier sa convocation au tribunal. Il sera jugé pour "violences sur personne vulnérable ayant entraîné une ITT (Incapacité totale de travail) inférieure à huit jours", "violences volontaires n'ayant pas entraîné d'ITT" et "refus de céder le passage à un piéton".

Il s'était présenté au commissariat mercredi où il avait été placé en garde à vue. Au cours de son audition, le chauffeur a expliqué aux policiers regretter son geste mais il l’a aussi minimisé... "Je me suis presque arrêté", a-t-il tenté d’expliquer aux enquêteurs, "mais comme les gens hésitaient à traverser, je suis passé". Le conducteur dit avoir été insulté et parle d’une "petite claque" alors que, sur les images, les coups sont répétés et violents.

La vidéo de l'agression a été largement relayée sur les réseaux sociaux : on y voit une personne aveugle se guidant avec une canne blanche s'engager avec un accompagnateur sur un passage piéton dans le 12e arrondissement. Une grosse berline noire frôle les deux hommes, leur coupant la priorité. L'accompagnateur a donné un coup sur le toit de la voiture, qui s'est arrêtée. Le chauffeur est descendu et a agressé physiquement et verbalement l'accompagnateur, lui donnant des claques. Il s'en est également pris à l'homme aveugle.