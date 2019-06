VIDEO. Paris : un automobiliste agresse un aveugle et son guide après leur avoir coupé la route

Le conducteur est sorti de son véhicule et a agressé les deux hommes, giflant notamment le guide.

La scène est jugée "inadmissible" par la Fédération des aveugles et amblyopes de France. Dimanche 16 juin, le site de publication de vidéos issues des réseaux sociaux LiveLeak (en anglais) a diffusé les images d'une agression. On y voit un homme malvoyant et son guide traverser un passage piéton samedi matin, dans le 12e arrondissement de Paris, quand une voiture manque de les renverser. Le guide tape sur la voiture pour signaler son mécontentement. Le conducteur sort alors de son véhicule et agresse les deux hommes, giflant notamment le guide.

Repérée par Le Parisien, la vidéo fait depuis réagir. Nous invitons "la personne déficiente visuelle ainsi que son accompagnateur à porter plainte dès maintenant afin que cette situation ne se reproduise plus et soit condamnée", a notamment écrit la Fédération des aveugles et amblyopes de France.

La Fédération des Aveugles et Amblyopes de France souligne le caractère inadmissible de cette situation et invite la personne déficiente visuelle ainsi que son accompagnateur, à porter plainte dès maintenant afin que cette situation ne se reproduise plus et soit condamnée. pic.twitter.com/DQlIz2zY66 — AVEUGLES DE FRANCE (@Aveugles_France) 17 juin 2019

Le Parisien rappelle que "refuser la priorité à un piéton, quelle que soit sa condition, coûte six points de permis (…). Cette infraction est aussi sanctionnée d’une amende de 125 euros (90 euros pour l’amende forfaitaire minorée)."