Fouilles à Meymac : les dépouilles des soldats allemands n'ont pas été retrouvées

En revanche, plusieurs artefacts ont été mis au jour, prouvant la présence de résistants dans la zone, révèle la préfecture de Corrèze.

Aucune dépouille de soldats allemands n'a été découverte à Meymac en Corrèze, indique la préfecture jeudi 24 août. Un chantier sur une zone de 45 mètres sur 10 mètres a été entrepris du mardi 16 août à ce jeudi pour retrouver les 46 militaires et une femme française, fusillés le 12 juin 1944 par la Résistance. Les fouilles avaient été décidées après les révélations d'Edmond Réveil en mai dernier, un ancien résistant.

La zone s'est révélée vide après les excavations. "La présence de veines rocheuses alignées à 1,70 m de profondeur pourrait expliquer les échos radars enregistrés à cet endroit", avance la préfecture.

En revanche, les chercheurs ont mis au jour "plusieurs artefacts" : "20 balles et douilles d'armes françaises, allemandes, américaines et suisses datant d’avant 1944 et cinq pièces de monnaie antérieures à 1943", précise la préfecture de la Corrèze. "Ces éléments objectivent la présence d’un groupe de résistants à cet endroit en 1944", ajoute-t-elle.

Même si les fouilles sont terminées, l'ONACVG (office national des combattants et des victimes de guerre) et le VDK (Service pour l’entretien des sépultures militaires allemandes) continuent leurs recherches. Ils vont analyser "l'ensemble des données géoradars recueillies" et chercher "d'éventuels documents d'archives non connus à ce jour" et ils vont aussi étudier "la possibilité de faire appel à la technologie LIDAR pour analyser la topographie du secteur", selon la préfecture.

"Dès lors que des éléments nouveaux permettront d’affiner la localisation des dépouilles, une nouvelle campagne d’exhumation sera menée", affirme la préfecture de la Corrèze.