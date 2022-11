Etats-Unis : collision entre deux avions de la Seconde Guerre mondiale lors d'un spectacle aérien au Texas

Deux avions de la Seconde Guerre mondiale se sont percutés et ont heurté le sol lors d'un spectacle d'avions militaires des années 1940, samedi 12 novembre à Dallas, au Texas (Etats-Unis), ont annoncé les autorités américaines. A ce stade, aucun bilan n'a été communiqué.



Un bombardier Boeing B-17 Flying Fortress et un chasseur Bell P-63 KingCobra se sont heurtés en vol vers 13h20, heure locale (20h20, heure de Paris), a déclaré le régulateur de l'aviation (FAA). "A ce stade nous ne savons pas combien de personnes se trouvaient à bord", a ajouté l'agence américaine, qui a ouvert une enquête sur cette collision.

⚠️ GRAPHIC VIDEO: A mid-air collision involving two planes near the Dallas Executive Airport, today. The accident took place during the Wings Over Dallas WWII Airshow at 1:25 p.m., according to Dallas Fire-Rescue. A @FOX4 viewer took this video. @FOX4 is working for more details. pic.twitter.com/jdA6Cpb9Ot