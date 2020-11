DIRECT. Décès de Daniel Cordier : un hommage national sera rendu, annonce Emmanuel Macron

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORDIER

: Bernard Pivot, ancien président de l'Académie Goncourt, exprime ses regrets de ne pas avoir remis le plus prestigieux prix littéraire à Daniel Cordier pour ses mémoires de guerre Alias Caracalla, une œuvre colossale de 900 pages parue en 2009.

: En 1940, à l'annonce de l'armistice, Daniel Cordier était encore un jeune militant maurassien et monarchiste de 19 ans, marqué par les mutilés de la Première Guerre mondiale. D'où son entrée rapide dans la résistance : "En 1940, quand la France a perdu la guerre qu'elle avait gagnée vingt ans plus tôt, ça a été pour moi insupportable."

: "La Nation toute entière rend hommage à cet orfèvre de la Mémoire qui aura fait de sa vie un combat perpétuel pour la vérité et la liberté", réagit la ministre déléguée à la Mémoire, Geneviève Darrieussecq, après la mort de Daniel Cordier à l'âge de 100 ans.

: "Il avait traversé ce que notrehistoire a de plus brûlant, de plus douloureux, mais aussi de plus héroïque, etil en avait livré les témoignages les plus exacts et les plus poignants."



Dans un communiqué, le chef de l'Etat salue la mémoire de Daniel Cordier, l'un des deux derniers Compagnons de la Libération et "la mémoire même de la France Libre".



Daniel Cordier, l'avant-dernier Compagnon de la Libération et ancien secrétaire de Jean Moulin, est mort à l'âge de 100 ans. Un hommage national lui sera rendu, annonce Emmanuel Macron.



: Un hommage national sera rendu à Daniel Cordier, annonce Emmanuel Macron. "Quand la France était en péril, lui et ses compagnons prirent tous les risques pour que la France reste la France", écrit le président de la République. "Nous leur devons notre liberté et notre honneur."

: Entre ici mon cher Daniel Cordier au Panthéon des Français Libres, lui a dit Jean Moulin en cet instant où ils se retrouvent pour l’éternité. J’ai lu son exceptionnel ouvrage Alias Caracalla pendant le premier confinement. Je suis très triste ce soir, petit-fils de résistant mort pour la France en déportation. RIP.

: "Quand [Jean Moulin] m'a embauché comme secrétaire je ne savais pas que c'était Jean Moulin. Pour moi c'était Rex. C'était un homme très élégant et très exigeant. Je relevais le courrier et distribuais les lettres pour les mouvements de la résistance. Je distribuais aussi de l'argent, beaucoup d'argent. La nuit, je vidais et décidais les messages."



C'est l'occasion de revoir cet entretien accordé il y a trois ans par Daniel Cordier à nos confrères de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Un récit passionnant en guise de leçon d'histoire.



: Il ne reste plus qu'un seul Compagnon de la Libération encore en vie – Hubert Germain, lui aussi centenaire – sur les 1 038 personnalités distinguées par le général de Gaulle pour leur engagement au sein de la France libre pendant l'Occupation allemande.

: Daniel Cordier avait rallié la France libre fin juin 1940 à Londres. A l'été 1941, il avait été nommé au service "Action" du Bureau central de renseignements et d'action (BCRA), les services secrets des Forces françaises libres (FFL). Parachuté en France en 1942, il avait été embauché comme secrétaire par Jean Moulin à Lyon jusqu'à l'arrestation de ce dernier. Pourchassé par la Gestapo, Daniel Cordier était ensuite retourné travailler pour le BCRA en Angleterre.







: Daniel Cordier, l'avant-dernier Compagnon de la Libération et ancien secrétaire de Jean Moulin, est mort à l'âge de 100 ans, a appris franceinfo de sources concordantes.