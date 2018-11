VIDEO. Un collectif belge lutte contre le mobilier urbain anti-SDF de Bruxelles

À Bruxelles, près de 1200 personnes dorment dans la rue. Mais les nombreux dispositifs anti-SDF mis en place par la municipalité les empêchent de plus en plus de s’allonger ou de se mettre à l’abri. Révolté par une telle mesure, le collectif Design for everyone a décidé d’agir pour redonner la possibilité aux sans-abri de retrouver un peu de confort. "Le constat pour nous, c’est que ça a un impact sur le vivre-ensemble", explique Charlotte Renouprez, la cofondatrice du collectif. "Et sur, en filigrane, la vision de la société qui doit être propre, nette, sécure."

Questionner sur la vision du mobilier urbain

Depuis presque deux ans, Charlotte et Laurent sillonnent les rues de Bruxelles à la recherche de bancs au design inadapté pour les SDF afin de les transformer en surfaces planes. Au-delà du désir de redonner un peu de confort aux plus démunis, le collectif souhaite également questionner les habitants sur leur vision du mobilier urbain. À Paris - où ces mêmes dispositifs se multiplient - près de 2000 personnes dorment dans la rue. Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre estime que "si on ne regarde pas en face le fait que nous n’avons pas les réponses suffisantes, quantitativement et qualitativement, pour accompagner les personnes durablement vers une solution durable en leur offrant des perspectives au-delà des solutions d’urgences, on ne réglera pas le problème, comme on ne l’a pas réglé depuis 5-10 ans."