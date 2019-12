VIDEO. À travers le monde, ils dorment dans la rue en solidarité avec les sans-abri

"C'est une épidémie et nous devons faire quelque chose", lance Shemene Monique Minter, participante au World's Big Sleep Out. Comme elle, ils étaient près de 50 000 dans plus de 50 villes à choisir de dormir dans la rue en signe de solidarité pour les sans-abri. Une manière aussi de sensibiliser l'opinion publique concernant leur situation. Des célébrités ont également participé à l'opération et ont lu des histoires, notamment Will Smith et l'actrice britannique Helen Mirren.

Vous pouvez leur donner de l'argent, de la nourriture mais vous avez l'impression que ce n'est pas assez. Morland Matthews Conseiller d'orientation

À la tête de l'opération : Josh Littlejohn qui a ouvert une sandwicherie appelée Social Bite en 2012. Il offre de la nourriture gratuite, des boissons chaudes mais aussi du travail aux sans-abri. La première nuit dehors a eu lieu en 2016, où 270 entrepreneurs ont dormi dans un parc à Edimbourg. Depuis, Josh Littlejohn continue d'œuvrer pour qu'il n'y ait plus de sans-abri dans le monde. Avec l'opération de 2019, il espère récolter 50 millions de dollars. "On veut leur montrer qu'ils ne sont pas invisibles", explique-t-il.