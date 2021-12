Noël : des cadeaux solidaires aux plus démunis

C. Guyon, H. Pozzo, J. Cordier

Des enfants ont décidé de préparer spontanément des cadeaux qui sont ensuite distribués aux plus démunis par la Croix Rouge. Un petit geste qui apporte beaucoup de réconfort aux personnes qui en ont le plus besoin.

Des bénévoles chargés de cadeaux sillonnent les rues du Val-de-Marne, à bord d’une camionnette aux airs de hotte du Père Noël, pour des maraudes un peu spéciales. Une distribution de cadeaux aux sans-abris pour que l’esprit de Noël s’invite jusqu’au bord de l’autoroute. Ces cadeaux faits-maison sont préparés ce jour-là par des enfants, quatre amis du même collège, qui voient la misère qui les entourent et ont décidé d’agir. "Ce qui me motive c’est parce qu’on les voit dehors, dans la rue, ils ont froid, ils ont faim, ça me rend triste, j’aimerais bien les aider", explique Gabin Lacoste, 13 ans.

Jusqu’au 8 janvier prochain

Dans leurs boîtes se trouvent des produits utiles : un vêtement chaud, un produit d’hygiène, et des choses plus festives, avec aussi un message plus personnel. Les quatre copains passent aussitôt le relai aux bénévoles de la Croix-Rouge à Créteil. Une chaleur humaine partagée, relayée partout en France par de nombreuses associations. A la Croix-Rouge, l’opération durera jusqu’au 8 janvier prochain.