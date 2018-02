Mariage royal : les sans-abri mis au ban

La ville se prépare déjà au grand événement qui aura lieu dans quatre mois. Windsor : une ville royale, pour un mariage royal. C'est dans la chapelle du palais que le prince Harry et Meghan Markle se diront "oui", le 19 mai prochain. La ville est fière de ses dorures, mais où certains aimeraient masquer une réalité moins reluisante : les sans-abri, présents ici comme ailleurs. Le maire du premier arrondissement a envoyé une lettre au chef de la police, demandant littéralement de nettoyer la ville de ses SDF.

Theresa May a réagi à cette lettre

Une démarche pas forcément comprise par ses administrés, en majorité indignés par les mots employés. Les sans-abri eux-mêmes se défendent de toute nuisance. Même si Harry et Meghan sont prudemment restés à l'écart de cette polémique, ne prenant aucune position. La lettre a fait scandale. Plusieurs conseillers municipaux ont déménagé, et même Theresa May a condamné la démarche.

