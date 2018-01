Mariage du prince Harry et de Meghan Markle : une union qui vaut de l'or pour les Britanniques

Le prince Harry épousera sa fiancée Meghan Markle le 19 mai, une aubaine pour l'économie britannique. John Lenton, maire de Windsor assure qu'il y a 7,5 millions de touristes par an dans sa ville et espère qu'il y en aura plus. Le mariage pourrait rapporter 555 millions d'euros : 225 millions d'euros en hôtels, 170 millions en fêtes et célébrations, 112 millions d'euros en publicité gratuite pour le Royaume-Uni et 50 millions d'euros en chapeaux, mugs et babioles.

Des coûts assumés par la famille royale

Un mariage qui aura bien sûr aussi un coût, mais la famille royale assure qu'elle prendra en charge tous les frais. Meghan Markle a prévu de prendre la nationalité britannique, un processus pouvant prendre plusieurs années, et décidé de renoncer à sa carrière ainsi qu'à son engagement auprès de l'ONU, où elle militait pour les droits des femmes, pour se consacrer aux activités caritatives de la famille royale.