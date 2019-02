Alimentation : les prix des fruits et légumes grimpent

Le coût du panier moyen des Français a augmenté ces dernières années, et plus particulièrement les prix des fruits et légumes. "Mauvaise nouvelle, les prix ont globalement augmenté", confirme ainsi le journaliste Julien Duponchel sur le plateau du 13 Heures. Il cite quelques exemples relevés par l'association Familles rurale, qui relève le prix des fruits et légumes chaque année. Ainsi, le prix du kilo de carottes a augmenté en moyenne de 43,3%, à 1,85 €.

Les produits bio encore plus chers

"Pour les pêches et les nectarines, le prix a augmenté de 17%, soit un prix au kilo de 3,30 €. Mais il n'y a pas que des mauvaises surprises. Certains prix baissent comme celui des fraises - 13% en un an, soit 6,83 € le kilo en moyenne", détaille le journaliste. Tout cela pèse donc forcément sur le budget des ménages. Une famille de quatre personnes qui suivrait à la lettre les recommandations de santé publique, à savoir la consommation de cinq fruits et légumes par jour, aurait une dépense de 115 € par mois, et ce en traquant les prix les plus bas. Si elle achète uniquement des produits bio, la facture grimpe à 255 €.

Le JT

Les autres sujets du JT