Italie : les amoureux ont rendez-vous à Vérone

C'est le plus incroyable de tous les courriers du cœur. Chaque année, 10 000 lettres arrivent à Vérone (Italie), adressées à Roméo et Juliette. Les expéditeurs y confient leurs émois, leurs joies, leurs premiers soucis, en anglais, en japonais et même en français. Bénédicte Franchel vit depuis un an à Vérone. Depuis un an, bénévolement, elle se charge des réponses en français.

Des milliers de courriers adressés à Juliette

Mais écrire au nom de Juliette est un travail collectif. Pour chaque courrier, le groupe réfléchit à la réponse. "Dans cette époque de réseaux sociaux, nous ne disons plus la vérité. Les problèmes, les confidences intimes sont confiés à ces lettres", explique Marinella Fedrigoli, porte-parole des "Juliette de Vérone". Les lettres arrivent par mail, par la poste ou directement dans la boîte aux lettres de Juliette, située sous sa prétendue maison.

Le JT

Les autres sujets du JT