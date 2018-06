Nice : deux enfants enlevés par leur famille devant le palais de justice

Deux enfants de trois ans et demi et un an et demi ont été enlevés par des membres de leur famille, mercredi matin, devant le palais de justice de Nice, rapporte jeudi France Bleu Azur.

Les enfants ont été enlevés devant le palais Rusca, à Nice. (LENZ, G. / ARCO IMAGES GMBH)