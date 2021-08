Vive émotion lors de la messe hommage au prêtre tué en Vendée : "C’était un ami et un père"

"C'était un ami et un père, grande peine, vraiment l'émotion est là, c'est le recueillement, c'est tout", souffle Henry, l'un des fidèles venu rendre hommage avec sa femme au père Olivier Maire, assassiné lundi 9 août dans sa chambre de la maison des missionnaires du Montfortains à Saint-Laurent-sur-Sèvre, en Vendée. Le principal suspect, un homme rwandais de 40 ans, s'est rendu à la gendarmerie pour se dénoncer, avant d'être hospitalisé en psychiatrie lundi soir.

Une figure locale

Ils étaient un peu plus nombreux que d'habitude et donc plus serrés dans la petite crypte sous la basilique malgré les contraintes sanitaires. L'office, sobre, a duré une demi-heure où les chants et les prières étaient adressés au père Olivier.

Le père Olivier était très apprécié des paroissiens, figure importante de la congrégation des Pères Montfortains dont il était le dirigeant à Saint-Laurent. L'heure était au recueillement ce matin chez les prêtres qui officiaient comme chez les fidèles. "Il n'y avait pas de haine, on a senti le père Paulin très ébranlé ce matin, il avait de la peine à parler", témoigne une paroissienne.

C'est vrai qu'on a du mal à comprendre... Accueillir des gens, puis les assassiner, c'est un mystère qui me surprend. Un fidèle, lors de la messe hommage au père Olivier Maire

Ces deux paroissiens présents mardi 1 0 août pour la messe viendront également à la veillée prévue ce mardi 10 août au soir. "Le prêtre qui animera [la veillée] parlera beaucoup de pardon, de charité, pas de vengeance, ça ne règle rien", reprend la paroissienne.

La veillée est prévue à 20 heures ce soir à la basilique de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Elle durera jusqu'à 22 heures, dans le respect du message des Évangiles, c'est ce qui est frappant au contact de tous ces fidèles qui prônent la miséricorde, y compris pour l'auteur du meurtre sans haine et sans polémique.